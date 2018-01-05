Глава МИД Германии назвал РФ "презирающей" ЕС страной
Глава МИД Германии отнес РФ к государствам, в которых «презирают» Евросоюз. Помимо этого, в число подобных стран попали США и КНР, отметил глава немецкого МИД Зигмар Габриэль во время общения с журналистами.
«У Вашингтона, Пекина и Москвы имеется общая черта. Все они совершенно не ценят ЕС. Вместо этого относятся к странам в его составе с презрением», — сообщил политик.
Рассказывая о роли Германии на современной политической арене, Габриэль отметил, что ранее Берлин существенно полагался на Францию, Великобританию, а также США. При этом теперь североамериканская страна постепенно уступает свои позиции на глобальной арене, а сформировавшийся политический «вакуум» заполняется при помощи иных сил. Влияние в Сирии получили РФ и Иран, а в сфере торговли активно набирает обороты КНР.
Данные примеры, уверен глава МИД Германии, показывают, что Германия не смогла преуспеть в вопросе защиты собственных интересов, а также в продвижении ценностей. Он выразил уверенность, что сегодня ЕС требуется определить основные европейские интересы в своей политике.
«В мире хищников очень трудно выжить травоядным», — завершил свою речь министр.
«У Вашингтона, Пекина и Москвы имеется общая черта. Все они совершенно не ценят ЕС. Вместо этого относятся к странам в его составе с презрением», — сообщил политик.
Рассказывая о роли Германии на современной политической арене, Габриэль отметил, что ранее Берлин существенно полагался на Францию, Великобританию, а также США. При этом теперь североамериканская страна постепенно уступает свои позиции на глобальной арене, а сформировавшийся политический «вакуум» заполняется при помощи иных сил. Влияние в Сирии получили РФ и Иран, а в сфере торговли активно набирает обороты КНР.
Данные примеры, уверен глава МИД Германии, показывают, что Германия не смогла преуспеть в вопросе защиты собственных интересов, а также в продвижении ценностей. Он выразил уверенность, что сегодня ЕС требуется определить основные европейские интересы в своей политике.
«В мире хищников очень трудно выжить травоядным», — завершил свою речь министр.
Автор: Валерий Антонов