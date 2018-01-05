СМИ: Указом Путина будет уволен каждый пятый сотрудник ГИБДД
Глава РФ подписал указ о максимальной численности сотрудников МВД. Сокращению подлежат десять тысяч человек, по данным источника все подлежащие увольнению - работники ГИБДД.
Информация о подлежащих сокращению сотрудниках МВД была для внутреннего служебного использования. Но представителям некоторых СМИ удалось выяснить, что предстоящие увольнения произойдут во всех регионах и коснутся исключительно ГИБДД. Источник также выяснил, что сотрудники, занимающиеся проведением экзаменов для выдачи прав, а также те, кто занимается регистрацией транспортных средств сокращению не подлежат. Всем уволенным по желанию дадут возможность трудоустроиться в других службах МВД.
Информация о подлежащих сокращению сотрудниках МВД была для внутреннего служебного использования. Но представителям некоторых СМИ удалось выяснить, что предстоящие увольнения произойдут во всех регионах и коснутся исключительно ГИБДД. Источник также выяснил, что сотрудники, занимающиеся проведением экзаменов для выдачи прав, а также те, кто занимается регистрацией транспортных средств сокращению не подлежат. Всем уволенным по желанию дадут возможность трудоустроиться в других службах МВД.
Автор: Артемов Сергей