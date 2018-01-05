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Bentley официально представит гибридную версию Bentayga на Женевском автосалоне
Bentley подтвердил выпуск гибридной модели Bentayga, которая дебютирует в марте во время Женевского автосалона. Это будет первый электрокар в сегменте ультра-роскошного личного транспорта. В качестве трансмиссии будет использоваться тот же модуль, что и в Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

Bentley официально представит гибридную версию Bentayga на Женевском автосалоне


Последняя модель располагает 2-цилиндровым силовым агрегатом объемом 2,9 литров и электродвигателем. Он станет передавать генерируемый вращающий момент на систему полного привода посредством 8-секционной АКПП. Производительность бензиновой установки составит 462 «лошадки», а электрического мотора - 30 миль.

Марка Bentley не может выйти за границы политического давления в рамках экологического движения. Ранее дизель Bentayga появился на ряде автомобильных рынков, однако по причине ужесточения экологических норм множество марок будут вынуждены перейти на использование гибридных, а после и полностью электрических моделей. Теперь ожидается переработка силового агрегата Continental GT. Гибрид Bentayga появится в продаже не ранее второй половины 2019 года. По словам экспертов, стоимость новинки составит порядка $200 тысяч.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:37
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