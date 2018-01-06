Lady in red приоткрыла историкам тайны своего создания
Развитие технологий позволяет заглянуть в прошлое и узнать, как творили мастера минувших эпох. Исследователям истории древнего Египта удалось получить точные данные о процессе создания загадочной картины Lady in red.
В одном из саркофагов древнего Египта историки обнаружили портрет неизвестной женщины, похороненный вместе с мумией. Картина хранила изображение дамы тысячелетиями. Теперь исследователем удалось изучить структуру артефакта и определить, какими именно средствами пользовался художник при ее сотворении.
Инициатор исследование таинственного портрета девушки, Иоанна Какоули, смогла с помощью новейших технологий изучить картину изнутри и сохранить ее целостность. В работе использовались три метода сканирования поверхности. Благодаря современным подходам к изучению материала, удалось установить, какими краскам и техниками творил древний мастер.
Красный цвет платья, благодаря которому портрет и стал называться «Lady in red», художнику удалось передать с помощью пигмента краплак, который используется и в нынешнее время. Также удалось понять, как творец смог так точно передать черты лица девушки, он использовал широкую кисть и металлическую ложку.
Ученые могут только предполагать, как художнику удалось опередить время с помощью техник рисования.
В одном из саркофагов древнего Египта историки обнаружили портрет неизвестной женщины, похороненный вместе с мумией. Картина хранила изображение дамы тысячелетиями. Теперь исследователем удалось изучить структуру артефакта и определить, какими именно средствами пользовался художник при ее сотворении.
Инициатор исследование таинственного портрета девушки, Иоанна Какоули, смогла с помощью новейших технологий изучить картину изнутри и сохранить ее целостность. В работе использовались три метода сканирования поверхности. Благодаря современным подходам к изучению материала, удалось установить, какими краскам и техниками творил древний мастер.
Красный цвет платья, благодаря которому портрет и стал называться «Lady in red», художнику удалось передать с помощью пигмента краплак, который используется и в нынешнее время. Также удалось понять, как творец смог так точно передать черты лица девушки, он использовал широкую кисть и металлическую ложку.
Ученые могут только предполагать, как художнику удалось опередить время с помощью техник рисования.
Автор: Бойцова Мария