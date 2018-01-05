На отдыхе в Таиланде отец и дочь из России выпали с балкона
Происшествие произошло в городе-курорте Паттайя, Таиланд. Ночью со второго этажа гостиницы с балкона упали мужчина и его 17-летняя дочь, являющиеся гражданами России.
Отец и дочь выпали с балкона на автомобильную стоянку. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших, которые отделались ушибами рук и ног, а также травмами головы. Как сообщает источник, мужчина попытался спасти девушку, которая по неизвестным причинам начала падать на его глазах. В итоге оба выпали с балкона. Местные правоохранители проводят проверку по факту произошедшего ЧП.
Отец и дочь выпали с балкона на автомобильную стоянку. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших, которые отделались ушибами рук и ног, а также травмами головы. Как сообщает источник, мужчина попытался спасти девушку, которая по неизвестным причинам начала падать на его глазах. В итоге оба выпали с балкона. Местные правоохранители проводят проверку по факту произошедшего ЧП.
Автор: Артемов Сергей