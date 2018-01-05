В России 6 января празднуют сочельник
Сегодня россияне отмечают сочельник. В канун Рождества принято проводить особые церемонии. Само значение ночи перед праздником очень велико. Принято считать, что сам отсчет новой эры ведется от появления на свет Христа.
В сочельник завершается Рождественский пост. Традиционно 6 января в пищу можно употреблять исключительно «сочиво». Этим словом обозначаются размоченные пшеничные зерна с фруктами и медом. Именно от этого и пошло название праздничного дня. Как правило, в христианской традиции не принимают пищу до восхода первой звезды, с появлением которой начинались вечерние песнопения и богослужение. Отмечалось, что в это время волхвы путешествовали, ориентируясь на звезду.
Таким образом, ужин в сочельник стал основным кулинарным событием Рождества. Предки россиян в сочельник клали на стол пучок сена, что стало памятью о яслях, ставших местом рождения Иисуса. Стол накрывался белоснежной скатертью, а на нем расставлялись 12 блюд — по количеству апостолов. При этом все блюда являлись постными.
Ранее стали известны ритуалы для привлечения богатства на Рождество.
В сочельник завершается Рождественский пост. Традиционно 6 января в пищу можно употреблять исключительно «сочиво». Этим словом обозначаются размоченные пшеничные зерна с фруктами и медом. Именно от этого и пошло название праздничного дня. Как правило, в христианской традиции не принимают пищу до восхода первой звезды, с появлением которой начинались вечерние песнопения и богослужение. Отмечалось, что в это время волхвы путешествовали, ориентируясь на звезду.
Таким образом, ужин в сочельник стал основным кулинарным событием Рождества. Предки россиян в сочельник клали на стол пучок сена, что стало памятью о яслях, ставших местом рождения Иисуса. Стол накрывался белоснежной скатертью, а на нем расставлялись 12 блюд — по количеству апостолов. При этом все блюда являлись постными.
Ранее стали известны ритуалы для привлечения богатства на Рождество.
Автор: Валерий Антонов