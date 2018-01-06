Анфиса Чехова показала поклонникам свой новый цвет волос
Анфиса Чехова с наступлением нового года решилась на перемены, продемонстрировав поклонникам свой обновленный цвет волос. Соответствующий кадр появился на странице отечественной телеведущей в Instagram.
Анфиса Чехова относительно нечасто экспериментирует со своей внешностью, поэтому ее последние публикации удивили поклонников. Теледива перекрасилась, отдав предпочтение более “холодному” пепельному оттенку. Для этого знаменитость отправилась в салон и доверила себя рукам профессионала. Теперь, убеждена телеведущая, цвет ее локонов больше сочетается с оттенком кожи, да и в целом она осталась очень довольна результатом.
Поклонники Анфисы Чеховой в большинстве своем сошлись во мнении, что новый цвет волос теледиве очень к лицу, и с ним она словно стала выглядеть на несколько лет моложе. Впрочем, некоторые считают, что локоны звезды по-прежнему имеют теплый оттенок. Соответствующий пост на странице Чеховой успел собрать более 32 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее телеведущая призналась, что на работе постоянно замерзает.
Анфиса Чехова относительно нечасто экспериментирует со своей внешностью, поэтому ее последние публикации удивили поклонников. Теледива перекрасилась, отдав предпочтение более “холодному” пепельному оттенку. Для этого знаменитость отправилась в салон и доверила себя рукам профессионала. Теперь, убеждена телеведущая, цвет ее локонов больше сочетается с оттенком кожи, да и в целом она осталась очень довольна результатом.
Поклонники Анфисы Чеховой в большинстве своем сошлись во мнении, что новый цвет волос теледиве очень к лицу, и с ним она словно стала выглядеть на несколько лет моложе. Впрочем, некоторые считают, что локоны звезды по-прежнему имеют теплый оттенок. Соответствующий пост на странице Чеховой успел собрать более 32 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее телеведущая призналась, что на работе постоянно замерзает.
Автор: Марина Вебер