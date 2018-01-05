Проблемы с трансмиссией стали причиной отзывной кампании от Aston Martin
Примерно четыреста люксовых автомобилей от Aston Martin, произведенных в период 2007-2014, могут иметь дефект в трансмиссии. Автопроизводитель объявил компанию по отзыву своих авто.
Выяснилось, что в режиме "P" (Parking) на наклонной поверхности есть вероятность самопроизвольного движения автомобиля из-за проблем с коробкой-автоматом, которой оборудованы спорткары моделей DB9, DBS, Rapide, Virage и Vanquish. Aston Martin начал отзыв данных моделей автомобилей для устранения дефекта за счет производителя.
Выяснилось, что в режиме "P" (Parking) на наклонной поверхности есть вероятность самопроизвольного движения автомобиля из-за проблем с коробкой-автоматом, которой оборудованы спорткары моделей DB9, DBS, Rapide, Virage и Vanquish. Aston Martin начал отзыв данных моделей автомобилей для устранения дефекта за счет производителя.
Автор: Артемов Сергей