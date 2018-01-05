В Румынии создадут майнинговую ферму на энергии ветра
Transeastern Power Trust создала в Румынии электростанцию на энергии ветра и планирует создать рядом ферму, которая станет заниматься майнингом криптовалют. Канадская компания намерена по данному факту поменять собственное название на Blockchain Power Trust.
Ветряная электростанция в регионе Добруджа находилась в собственности румынской нефтекомпании OMV Petrom, инвестировавшей в ее создание 90 млн евро. Производительность парка ветрогенераторов достигает 45 МВт. Новые инвесторы намерены купить оборудование для майнинга за $23 млн и при помощи энергии ветра создавать биткоин и прочие криптовалюты.
Производительность оборудования достигнет до 30 биткоинов ежесуточно сутки. В целях финансирования проекта канадская компания использовала кредитные средства. Погашать займы она намеревается в счет IPO собственных акций, которым прогнозирует стоимость в $40 млн. Transeastern ранее вела работу в сегменте коммунальных услуг, а теперь планирует начать майнинговые проекты с применение «зеленой» энергии в нескольких европейских государствах Помимо Румынии, разместить станции планируется на территории Нидерландов.
Ветряная электростанция в регионе Добруджа находилась в собственности румынской нефтекомпании OMV Petrom, инвестировавшей в ее создание 90 млн евро. Производительность парка ветрогенераторов достигает 45 МВт. Новые инвесторы намерены купить оборудование для майнинга за $23 млн и при помощи энергии ветра создавать биткоин и прочие криптовалюты.
Производительность оборудования достигнет до 30 биткоинов ежесуточно сутки. В целях финансирования проекта канадская компания использовала кредитные средства. Погашать займы она намеревается в счет IPO собственных акций, которым прогнозирует стоимость в $40 млн. Transeastern ранее вела работу в сегменте коммунальных услуг, а теперь планирует начать майнинговые проекты с применение «зеленой» энергии в нескольких европейских государствах Помимо Румынии, разместить станции планируется на территории Нидерландов.
Автор: Валерий Антонов