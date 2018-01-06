Анна Седокова показала своим поклонникам лицо без фильтров
Анна Седокова решила порадовать своих подписчиков в Instagram новым фото. Вот только эта фотография совсем не похожа на все остальные. Анна скорчила гримасу и подписала веселым комментарием.
Анна Седокова показала своим фолловерам настоящее лицо, при этом еще и скривила его до неузнаваемости. Певица прокомментировала фото, что здесь она без фильтров и прикрас, и призвала всех желающих присоединиться к такому флешмобу. Анна пообещала подарки и призы смелым посмеяться над самим собой.
Пользователи Instagram тут же стали комментировать Анино фото. Многие с улыбкой отнеслись к затее девушки и отметили, что Анна всегда выглядит хорошо. Были и комментарии, в которых Седокову сравнили с Настей Каменских.
Анна Седокова показала своим фолловерам настоящее лицо, при этом еще и скривила его до неузнаваемости. Певица прокомментировала фото, что здесь она без фильтров и прикрас, и призвала всех желающих присоединиться к такому флешмобу. Анна пообещала подарки и призы смелым посмеяться над самим собой.
Пользователи Instagram тут же стали комментировать Анино фото. Многие с улыбкой отнеслись к затее девушки и отметили, что Анна всегда выглядит хорошо. Были и комментарии, в которых Седокову сравнили с Настей Каменских.
Автор: Бойцова Мария