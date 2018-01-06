Модель Виктория Одинцова в купальнике спустилась с песчаной горы
Отечественная модель Виктория Одинцова удивила поклонников пикантным видео, где она в одном купальнике необычным образом спускается с песчаной горы. Соответствующий ролик появился на странице звезды в Instagram.
Виктория Одинцова часто радует фолловеров соблазнительными образами, принимая участие в откровенных фотосессиях. Недавно на странице модели в соцсети появилось видео, где она, облачившись в закрытый темный купальник, под громкую музыку скатывается с песчаной горы, демонстрируя подтянутые ягодицы. В подписи к публикации девушка написала, что именно таким образом она скатывается в 2018 год.
Судя по указанному местоположению, съемки необычного видео проходили на территории ОАЭ. Поклонники Одинцовой заявили, что ролик вышел достаточно динамичным, и даже катящаяся с горки среди песков модель выглядит замечательно. Просмотреть запись успели более 110 тысяч пользователей, оставивших множество отзывов.
Ранее Виктория Одинцова продемонстрировала поклонникам свое нижнее белье.
Виктория Одинцова часто радует фолловеров соблазнительными образами, принимая участие в откровенных фотосессиях. Недавно на странице модели в соцсети появилось видео, где она, облачившись в закрытый темный купальник, под громкую музыку скатывается с песчаной горы, демонстрируя подтянутые ягодицы. В подписи к публикации девушка написала, что именно таким образом она скатывается в 2018 год.
Судя по указанному местоположению, съемки необычного видео проходили на территории ОАЭ. Поклонники Одинцовой заявили, что ролик вышел достаточно динамичным, и даже катящаяся с горки среди песков модель выглядит замечательно. Просмотреть запись успели более 110 тысяч пользователей, оставивших множество отзывов.
Ранее Виктория Одинцова продемонстрировала поклонникам свое нижнее белье.
Автор: Марина Вебер