Сенатор Калашников не верит в выживание Украины без российского газа
Украина не сможет выжить в условиях отказа от поставок российского газа, заявил замглавы комитета по вопросам экономики в Совфеде Сергей Калашников. Это стало ответом на слова Петра Порошенко относительно энергонезависимости страны и разрыва любых отношений с РФ.
Президент Украины сообщил, что вследствие решения стокгольмского арбитража, государство может праздновать победу в энергетической сфере.
«Украина без газа из России просто не сможет жить, она замерзнет. Какая это победа?» — заявляет Калашников.
В соответствии со словами сенатора, данные процессы являются крючкотворными и отношения к реальной жизни не имеют, а сам украинский президент пытается выдавать желаемую ситуацию за фактическую. Калашников отдельно подчеркнул, что Украина на сегодня не способна прейти на использование сжиженного газа.
Президент Украины сообщил, что вследствие решения стокгольмского арбитража, государство может праздновать победу в энергетической сфере.
«Украина без газа из России просто не сможет жить, она замерзнет. Какая это победа?» — заявляет Калашников.
В соответствии со словами сенатора, данные процессы являются крючкотворными и отношения к реальной жизни не имеют, а сам украинский президент пытается выдавать желаемую ситуацию за фактическую. Калашников отдельно подчеркнул, что Украина на сегодня не способна прейти на использование сжиженного газа.
Автор: Валерий Антонов