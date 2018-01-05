Самую маленькую радугу обнаружили на ягодицах паука ученые
Небольшой паук-павлин родом из Австралии. Именно его ягодицы переливаются всеми цветами радуги. Данный феномен был назван учеными "самой маленькой радугой".
Всему виной чешуя брюшка пестрого паучка. Она состоит из двух видов: угольно-черной и радужной, которая способна разделять световые волны при различных углах падения. Пауки-павлины известны своим ярким нарядом и брачным танцем, при плохом исполнении которого самец может быть съеден самкой.
Всему виной чешуя брюшка пестрого паучка. Она состоит из двух видов: угольно-черной и радужной, которая способна разделять световые волны при различных углах падения. Пауки-павлины известны своим ярким нарядом и брачным танцем, при плохом исполнении которого самец может быть съеден самкой.
Автор: Артемов Сергей