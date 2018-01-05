Ким Кардашьян поделилась “голым” снимком в постели
Ким Кардашьян поразила поклонников откровенным кадром, где она в полуобнаженном виде позирует на кровати. Соответствующий “голый” снимок появился на личной странице звезды реалити в Instagram.
На обнародованном в профиле фото Ким Кардашьян лежит в кровати на белом постельном белье. При этом на самой теледиве имеются только аналогичного цвета трусы, пока верхняя часть полностью обнажена. Звезда реалити-шоу прикрыла грудь руками, но все же нижняя часть бюста заметно выступает и привлекает внимание. Фото выполнено в не очень хорошем качестве, и создается впечатление, что съемках проходила в домашних условиях, поскольку проблематично даже просто рассмотреть лицо Кардашьян.
Подписчики страницы знаменитости от такого пикантного кадра оказались в восторге, отмечая, что у их кумира отличная фигура и в целом поза на снимке вышла весьма соблазнительной. Всего спустя 20 минут непосредственно с момента публикации запись в профиле Ким Кардашьян уже насчитывал более 410 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество восхищенных отзывов.
На обнародованном в профиле фото Ким Кардашьян лежит в кровати на белом постельном белье. При этом на самой теледиве имеются только аналогичного цвета трусы, пока верхняя часть полностью обнажена. Звезда реалити-шоу прикрыла грудь руками, но все же нижняя часть бюста заметно выступает и привлекает внимание. Фото выполнено в не очень хорошем качестве, и создается впечатление, что съемках проходила в домашних условиях, поскольку проблематично даже просто рассмотреть лицо Кардашьян.
Подписчики страницы знаменитости от такого пикантного кадра оказались в восторге, отмечая, что у их кумира отличная фигура и в целом поза на снимке вышла весьма соблазнительной. Всего спустя 20 минут непосредственно с момента публикации запись в профиле Ким Кардашьян уже насчитывал более 410 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество восхищенных отзывов.
Автор: Марина Вебер