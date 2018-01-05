Диана Шурыгина показала в Instagram семейную идиллию
Диана Шурыгина показа на странице своего Instagram аккаунта семейную идиллию. На фото она показалась в компании супруга и питомца.
Снимок был обработан при помощи специального фильтра, который добавил к лицам людей собачьи уши и носы. Таким образом, они получили некоторые общие черты с собачкой.
Ранее девушка удивила подписчиков фото с демонстрацией шпагата. Диану Шурыгину включили в список «главных событий» прошлого года по версии видеохостинга YouTube.
Снимок был обработан при помощи специального фильтра, который добавил к лицам людей собачьи уши и носы. Таким образом, они получили некоторые общие черты с собачкой.
Ранее девушка удивила подписчиков фото с демонстрацией шпагата. Диану Шурыгину включили в список «главных событий» прошлого года по версии видеохостинга YouTube.
Автор: Валерий Антонов