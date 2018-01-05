В Японии зафиксировано мощное землетрясение и угроза цунами
На территории Японии специалисты зафиксировали мощное землетрясение. При этом суммарная магнитуда, при которой происходило содрогание почвы, пока официально не называется.
Согласно сведениям, поступившим от представителей Национального метеорологического управления Японии, зафиксировано землетрясение в ночь на субботу, 6 января. Источники утверждают, что сила подземных толчков оказалась настолько значительной, что в зданиях люди наблюдали, как содрогаются стены, а мебель шаталась прямо в помещениях.
Впрочем, пока неизвестно, какой ущерб был нанесен территории, где отмечено землетрясение, и имели ли место серьезные разрушения. Также отсутствуют данные о возможных пострадавших вследствие природного катаклизма.
Предварительно, магнитуда подземных толчков достигла показателя примерно в 5,4 баллов, однако официально данная информация не подтверждалась. Эпицентр землетрясения находился на глубине порядка 10 км. Также на территории Японии официально объявлена угроза возникновения цунами.
Согласно сведениям, поступившим от представителей Национального метеорологического управления Японии, зафиксировано землетрясение в ночь на субботу, 6 января. Источники утверждают, что сила подземных толчков оказалась настолько значительной, что в зданиях люди наблюдали, как содрогаются стены, а мебель шаталась прямо в помещениях.
Впрочем, пока неизвестно, какой ущерб был нанесен территории, где отмечено землетрясение, и имели ли место серьезные разрушения. Также отсутствуют данные о возможных пострадавших вследствие природного катаклизма.
Предварительно, магнитуда подземных толчков достигла показателя примерно в 5,4 баллов, однако официально данная информация не подтверждалась. Эпицентр землетрясения находился на глубине порядка 10 км. Также на территории Японии официально объявлена угроза возникновения цунами.
Автор: Марина Вебер