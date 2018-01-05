Валерия Шатецкая из Мурманской области не пробилась в полуфинал "Новой звезды"
На известном телевизионном конкурсе исполнителей "Новая звезда" Мурманскую область впервые представляла девушка. Валерия Шатецкая из Североморска не прошла в полуфинал шоу.
Исполнение песни из репертуара Нюши принесло исполнительнице из Североморска лишь 60 баллов. Этого не хватило, чтобы пройти в полуфинал песенного состязания. Напомним, что ранее представлявшая область группа «COOL ON», боролась за победу в финале "Новой звезды". Однако Валерия Шатецкая не расстроена результатом и останавливаться на достигнутом не собирается.
Исполнение песни из репертуара Нюши принесло исполнительнице из Североморска лишь 60 баллов. Этого не хватило, чтобы пройти в полуфинал песенного состязания. Напомним, что ранее представлявшая область группа «COOL ON», боролась за победу в финале "Новой звезды". Однако Валерия Шатецкая не расстроена результатом и останавливаться на достигнутом не собирается.
Автор: Артемов Сергей