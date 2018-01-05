Американский адвокат считает создателем биткоина эстонского ученого
Создателем биткоина посчитали Хельгера Липпмаа, ученого Тартуского университета в Эстонии. К соответствующим выводам пришел адвокат Джастина Собаджи из Лос-Анджелеса, представивший своё исследование относительно вопроса происхождения криптовалюты.
Сам Липмаа свою причастность к появлению биткоина отрицает, а также просит не упоминать его имя в прессе.
«Я определенно не Сатоси. Не могу понять, как он (Джастин Собаджи – прим.ред.) обнаружил именно мое имя», — заявил эстонский ученый.
Хельгер Липмаа отмечает, что человек, который создал биткоин, определенно не имел знаний в криптографии, а Сатоси Накамото является псевдоним одного человека либо группы, которая и создала биткоин. Активность создатель криптовалюты не проявлял с 2011 года. После этого многие пытались раскрыть его личность, однако сделать это так и не удалось.
Ранее аналитики рассказали «Актуальным новостям» о скором росте стоимости биткоина на бирже.
Сам Липмаа свою причастность к появлению биткоина отрицает, а также просит не упоминать его имя в прессе.
«Я определенно не Сатоси. Не могу понять, как он (Джастин Собаджи – прим.ред.) обнаружил именно мое имя», — заявил эстонский ученый.
Хельгер Липмаа отмечает, что человек, который создал биткоин, определенно не имел знаний в криптографии, а Сатоси Накамото является псевдоним одного человека либо группы, которая и создала биткоин. Активность создатель криптовалюты не проявлял с 2011 года. После этого многие пытались раскрыть его личность, однако сделать это так и не удалось.
Ранее аналитики рассказали «Актуальным новостям» о скором росте стоимости биткоина на бирже.
Автор: Валерий Антонов