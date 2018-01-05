Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в США
Nintendo Switch оказалась наиболее популярной консолью. Как отмечают СМИ со ссылкой на источник, приставка получила титул наиболее продаваемой за всю историю США.
Switch в США продали в количестве 4,8 млн единиц с марта по декабрь 2017 года. Предыдущим рекордсменом среди консолей был иной продукт Nintendo — Wii. Как отмечает источник, 60% покупателей Switch на американском рынке располагают на устройствах копией Super Mario Odyssey.
У 55% установлено приложение Zelda: Breath of the Wild. В то же время цена игр для консоли Switch остается сопоставимой с продуктами для более крупных приставок.
Switch в США продали в количестве 4,8 млн единиц с марта по декабрь 2017 года. Предыдущим рекордсменом среди консолей был иной продукт Nintendo — Wii. Как отмечает источник, 60% покупателей Switch на американском рынке располагают на устройствах копией Super Mario Odyssey.
У 55% установлено приложение Zelda: Breath of the Wild. В то же время цена игр для консоли Switch остается сопоставимой с продуктами для более крупных приставок.
Автор: Валерий Антонов