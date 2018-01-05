Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске
Ксения Собчак в рамках предвыборной гонки посетила территорию Саратова, где проехалась в маршрутке и на инвалидной коляске. Отчетом, составленным по итогам поездки, теледива поделилась в Instagram.
В Саратове работает штаб, где желающие поддержать кандидатуру Собчак могут оставить свои подписи. Теледива решила лично посетить город и стать ближе к народу, а также прокатилась на инвалидной коляске, признавшись, что “сломалась” уже спустя две минуты. Знаменитость также напомнила, что в ее предвыборной программе помощи людям с ограниченными возможностями посвящена целая глава.
Собчак добавила, что пришедшие поддержать ее сотни местных жителей активно делились с ней своими проблемами и трудностями. В этот момент она поняла: “Россия — страна бедных обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей.” Телеведущая пообещала прилагать максимум усилий, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. “И уж что-что, а подписи мы соберём!” — заключила Собчак, выразив благодарность всем, кто серьезно отнесся к ее кандидатуре.
В Саратове работает штаб, где желающие поддержать кандидатуру Собчак могут оставить свои подписи. Теледива решила лично посетить город и стать ближе к народу, а также прокатилась на инвалидной коляске, признавшись, что “сломалась” уже спустя две минуты. Знаменитость также напомнила, что в ее предвыборной программе помощи людям с ограниченными возможностями посвящена целая глава.
Собчак добавила, что пришедшие поддержать ее сотни местных жителей активно делились с ней своими проблемами и трудностями. В этот момент она поняла: “Россия — страна бедных обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей.” Телеведущая пообещала прилагать максимум усилий, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. “И уж что-что, а подписи мы соберём!” — заключила Собчак, выразив благодарность всем, кто серьезно отнесся к ее кандидатуре.
Автор: Марина Вебер