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Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске
Ксения Собчак в рамках предвыборной гонки посетила территорию Саратова, где проехалась в маршрутке и на инвалидной коляске. Отчетом, составленным по итогам поездки, теледива поделилась в Instagram.

Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске

В Саратове работает штаб, где желающие поддержать кандидатуру Собчак могут оставить свои подписи. Теледива решила лично посетить город и стать ближе к народу, а также прокатилась на инвалидной коляске, признавшись, что “сломалась” уже спустя две минуты. Знаменитость также напомнила, что в ее предвыборной программе помощи людям с ограниченными возможностями посвящена целая глава.

Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске

Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске

Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на инвалидной коляске

Собчак добавила, что пришедшие поддержать ее сотни местных жителей активно делились с ней своими проблемами и трудностями. В этот момент она поняла: “Россия — страна бедных обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей.” Телеведущая пообещала прилагать максимум усилий, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. “И уж что-что, а подписи мы соберём!” — заключила Собчак, выразив благодарность всем, кто серьезно отнесся к ее кандидатуре.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:53
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