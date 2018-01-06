Юлию Началову высмеяли в Сети за использование Photoshop для коррекции фигуры
Юлия Началова на своей странице Instagram выложила фотографии с записи новогоднего шоу на канале НТВ. Некоторые пользователи усомнились в подлинности снимков и высмеяли певицу за использование Adobe Photoshop для придания нужной стройности своей фигуре.
Юлия Началова в шикарном серебристом обтягивающем платье и меховой накидке на плечах стала объектом насмешек пользователей в Сети, считающих фигуру певицы слегка "подправленной" соответствующими компьютерными программами. Многие обратили внимание на неестественные изгибы дверных проемов и стен на выложенных фотографиях и посчитали это доказательством корректирующего вмешательства. Другие, наоборот, поддержали певицу и написали ей слова восхищения в своих комментариях.
Юлия Началова в шикарном серебристом обтягивающем платье и меховой накидке на плечах стала объектом насмешек пользователей в Сети, считающих фигуру певицы слегка "подправленной" соответствующими компьютерными программами. Многие обратили внимание на неестественные изгибы дверных проемов и стен на выложенных фотографиях и посчитали это доказательством корректирующего вмешательства. Другие, наоборот, поддержали певицу и написали ей слова восхищения в своих комментариях.
Автор: Артемов Сергей