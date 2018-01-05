СМИ: Первые рейсы из России в Египет запустят в начале февраля
Первые рейсы из России на территорию Египта официально должны запустить уже в начале февраля 2018 года. Соответствующие данные предоставлены иностранным агентством EgyptToday.
Так, уточняют инсайдеры, среди первых восстановить авиасообщение между странами намерен перевозчик EgyptAir. Самолеты вышеупомянутой компании будут выполнять три рейса в неделю, следуя из Москвы на территорию Каира. В частности, вылеты запланированы на вторник, четверг, а также воскресенье. Представители перевозчика уточнили, что уже ведут работы, необходимые для возобновления полетов между странами. Кроме того, вскоре в Москву отправят специалиста от EgyptAir, чтобы в столице снова заработал российский офис.
Помимо этого, на период проведения в России ЧМ-2018 по инициативе туристических агентств окажется зарезервировано еще порядка 20 рейсов для перевозок футбольных фанатов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Путин подписал указ, предусматривающий возобновление авиасообщения с Египтом.
Так, уточняют инсайдеры, среди первых восстановить авиасообщение между странами намерен перевозчик EgyptAir. Самолеты вышеупомянутой компании будут выполнять три рейса в неделю, следуя из Москвы на территорию Каира. В частности, вылеты запланированы на вторник, четверг, а также воскресенье. Представители перевозчика уточнили, что уже ведут работы, необходимые для возобновления полетов между странами. Кроме того, вскоре в Москву отправят специалиста от EgyptAir, чтобы в столице снова заработал российский офис.
Помимо этого, на период проведения в России ЧМ-2018 по инициативе туристических агентств окажется зарезервировано еще порядка 20 рейсов для перевозок футбольных фанатов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Путин подписал указ, предусматривающий возобновление авиасообщения с Египтом.
Автор: Марина Вебер