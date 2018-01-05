Табаков останется в больнице, несмотря на улучшение его состояния
Замглавы администрации города Москвы Леонид Печатников отметил, что на текущий момент состояние Олега Табакова стало лучше в сравнением с началом госпитализации. При этом артист продолжит пребывание в больнице.
Отмечается, что у Табакова сохранился аппетит, он охотно общается с посетителями.
«Сегодняшнее состояние здоровья Олега Павловича существенно лучше, нежели при госпитализации. При этом его состояние оценили, как чрезвычайно тяжелое», - пояснил Печатников.
В соответствии со словами заммэра, актер пребывает в сознании, но говорить о выписке пока рано. Сейчас Табаков пребывает в палате реанимационного отделения, оборудованной специально для него. Знаменитый актер был отправлен в больницу в конце осени.
Ранее стало известно, что Табаков заговорил с родными после выхода из комы.
Отмечается, что у Табакова сохранился аппетит, он охотно общается с посетителями.
«Сегодняшнее состояние здоровья Олега Павловича существенно лучше, нежели при госпитализации. При этом его состояние оценили, как чрезвычайно тяжелое», - пояснил Печатников.
В соответствии со словами заммэра, актер пребывает в сознании, но говорить о выписке пока рано. Сейчас Табаков пребывает в палате реанимационного отделения, оборудованной специально для него. Знаменитый актер был отправлен в больницу в конце осени.
Ранее стало известно, что Табаков заговорил с родными после выхода из комы.
Автор: Валерий Антонов