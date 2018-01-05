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Предлагает услугу по отбеливанию пениса клиника в Таиланде
В одной из клиник Бангкока около полугода назад появилась новая услуга. Клиентам предлагают отбелить пенис с помощью лазерной коррекции.

Предлагает услугу по отбеливанию пениса клиника в Таиланде


Пять сеансов общей стоимостью в 480 фунтов стерлингов (это приблизительно по текущему курсу 37 тысяч рублей) позволят представителям сильного пола улучшить внешний вид своего полового органа.

Несмотря на недавний срок введения новой услуги по отбеливанию пениса, она уже успела стать популярной. На сегодняшний день за месяц более ста мужчин в возрасте от 22 до 55 лет согласились на данную медицинскую процедуру.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 20:34
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