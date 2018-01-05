Компания Toyota рассекретила заднюю оптику седана Avalon
Базирующаяся на территории Японии компания Toyota посредством тизера рассекретила заднюю оптику седана Avalon. Новая генерация модели широким массам будет представлена уже 15 января в рамках автошоу на территории Детройта.
Новый Toyota Avalon построен на модульной платформе TNGA, и именно последняя сможет стать базовой для большинства моделей японского бренда уже к 2020 году. Благодаря вышеупомянутому обновлению седан окажется габаритнее предшественника, но также и легче его. Моторная гамма будет включать четырехцилиндровый двигатель объемом 2.5 литра, сочетаемый с роботизированной трансмиссией, а также “движок” V6 на 3.5 литра, для которого предусмотрен “автомат” на восемь скоростей. Доступна и гибридная установка, сочетающая 2,5 литровый агрегат и электромотор суммарной мощностью 210 лошадиных сил.
Помимо этого, Toyota Avalon новой генерации оснастят улучшенным пакетом безопасности. Когда именно стартуют продажи седана пока официально неизвестно, не раскрывается производителем из Японии и стоимость обновленной модели.
Новый Toyota Avalon построен на модульной платформе TNGA, и именно последняя сможет стать базовой для большинства моделей японского бренда уже к 2020 году. Благодаря вышеупомянутому обновлению седан окажется габаритнее предшественника, но также и легче его. Моторная гамма будет включать четырехцилиндровый двигатель объемом 2.5 литра, сочетаемый с роботизированной трансмиссией, а также “движок” V6 на 3.5 литра, для которого предусмотрен “автомат” на восемь скоростей. Доступна и гибридная установка, сочетающая 2,5 литровый агрегат и электромотор суммарной мощностью 210 лошадиных сил.
Помимо этого, Toyota Avalon новой генерации оснастят улучшенным пакетом безопасности. Когда именно стартуют продажи седана пока официально неизвестно, не раскрывается производителем из Японии и стоимость обновленной модели.
Автор: Марина Вебер