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Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за 216 тысяч долларов
Автомобиль Volvo 262C, принадлежавший известному рок-исполнителю Дэвиду Боуи, продан в Швейцарии за 216 тысяч долларов. Автомобильные издания назвали эту цифру рекордной за данную модель авто.

Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за 216 тысяч долларов


Volvo 262C - люксовое купе, производившееся итальянским ателье Bertone. Автомобиль Дэвида Боуи 1981 года выпуска, после чего данную модель выпускать перестали. По мнению специалистов, этот факт имел решающее влияние на конечную цену, за которую в Швейцарии была продана машина известного рок-исполнителя. Машина зарегистрирована на Дэвида Роберта Джонса - настоящее имя артиста и использовалась до 1998 года.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 20:41
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