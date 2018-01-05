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Garmin в рекламе своей медиасистемы рассекретила салон Volvo S60 или V60 2020 года
Технологическая компания Garmin известна своими навигационными системами. В рамках демонстрации одной из них на выставке CES-2018 оказался продемонстрирован салон Volvo модели S60 или даже V60, выпуск которой запланирован на 2020 год, сообщает голландское издание Auto RAI.

Garmin в рекламе своей медиасистемы рассекретила салон Volvo S60 или V60 2020 года


На видео показаны некоторые типичные для салона Volvo детали интерьера. К таковым относятся вертикальный центральный сенсорный дисплей, центральный стек и селектор сигнальных передач, рулевое колесо и приборная панель. Несмотря на то, что логотип марки рассмотреть не удаётся, эксперты уверены, что в ролике показана модель S60 или V60.

Новость об интерфейсе управления и информационно-развлекательной системе также достаточно сильно заинтересовала автолюбителей. Интеллектуальные циферблаты с сенсорным управлением и переключателями находятся по соседству с блоком, отображающим сведения о погоде. Там же находится и карта с выбранным маршрутом навигации. В ролике от Garmin автомобиль получил поддержку беспроводной связи с планшетом. Помимо этого, можно заметить, что в систему интегрирован сервис Amazon Alexa.

Отметим, что модели S60 и V60 должны появиться на официальном показе только в 2019 году, а на рынке – в 2020-м. Это будут первые транспортные средства, выпущенные на новом заводе Ridgeville в Южной Каролине. Начало работы площадки намечено на III квартале этого года.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:36
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