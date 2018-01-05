Garmin в рекламе своей медиасистемы рассекретила салон Volvo S60 или V60 2020 года
Технологическая компания Garmin известна своими навигационными системами. В рамках демонстрации одной из них на выставке CES-2018 оказался продемонстрирован салон Volvo модели S60 или даже V60, выпуск которой запланирован на 2020 год, сообщает голландское издание Auto RAI.
На видео показаны некоторые типичные для салона Volvo детали интерьера. К таковым относятся вертикальный центральный сенсорный дисплей, центральный стек и селектор сигнальных передач, рулевое колесо и приборная панель. Несмотря на то, что логотип марки рассмотреть не удаётся, эксперты уверены, что в ролике показана модель S60 или V60.
Новость об интерфейсе управления и информационно-развлекательной системе также достаточно сильно заинтересовала автолюбителей. Интеллектуальные циферблаты с сенсорным управлением и переключателями находятся по соседству с блоком, отображающим сведения о погоде. Там же находится и карта с выбранным маршрутом навигации. В ролике от Garmin автомобиль получил поддержку беспроводной связи с планшетом. Помимо этого, можно заметить, что в систему интегрирован сервис Amazon Alexa.
Отметим, что модели S60 и V60 должны появиться на официальном показе только в 2019 году, а на рынке – в 2020-м. Это будут первые транспортные средства, выпущенные на новом заводе Ridgeville в Южной Каролине. Начало работы площадки намечено на III квартале этого года.
На видео показаны некоторые типичные для салона Volvo детали интерьера. К таковым относятся вертикальный центральный сенсорный дисплей, центральный стек и селектор сигнальных передач, рулевое колесо и приборная панель. Несмотря на то, что логотип марки рассмотреть не удаётся, эксперты уверены, что в ролике показана модель S60 или V60.
Новость об интерфейсе управления и информационно-развлекательной системе также достаточно сильно заинтересовала автолюбителей. Интеллектуальные циферблаты с сенсорным управлением и переключателями находятся по соседству с блоком, отображающим сведения о погоде. Там же находится и карта с выбранным маршрутом навигации. В ролике от Garmin автомобиль получил поддержку беспроводной связи с планшетом. Помимо этого, можно заметить, что в систему интегрирован сервис Amazon Alexa.
Отметим, что модели S60 и V60 должны появиться на официальном показе только в 2019 году, а на рынке – в 2020-м. Это будут первые транспортные средства, выпущенные на новом заводе Ridgeville в Южной Каролине. Начало работы площадки намечено на III квартале этого года.
Автор: Валерий Антонов