Жители Башкирии 7 января смогут наблюдать соединение Марса и Юпитера
Жители Башкирии получат уникальную возможность наблюдать соединение Марса и Юпитера. Соответствующее событие произойдет в рождественские праздники, а именно 7 января.
Ежедневно жители Башкирии уже сейчас имеют возможность в утреннее время наблюдать за тем, как Марс и Юпитер постепенно становятся ближе друг к другу. По оценкам астрономов, в районе 08:40 утра воскресенья, 7 января, произойдет максимальное сближение вышеуказанных планет, что подтвердили представители уфимского планетария.
В момент соединения Юпитер и Марс окажутся над южным горизонтом, а именно в созвездии Весов. Отыскать их на небе не составит труда, поскольку планета-гигант будет казаться наиболее яркой “звездой”, а Красная планета разместится несколько ниже. При условии, что на время упомянутого события небо в Башкирии будет чистым, граждане смогут с Земли наблюдать “слияние” объектов. После этого Марс и Юпитер вновь начнут постепенно друг от друга удаляться.
Ученые отмечают, что указанное астрономическое явление следует считать довольно редким, и в следующий раз наблюдаться оно будет только в 2033.
Ежедневно жители Башкирии уже сейчас имеют возможность в утреннее время наблюдать за тем, как Марс и Юпитер постепенно становятся ближе друг к другу. По оценкам астрономов, в районе 08:40 утра воскресенья, 7 января, произойдет максимальное сближение вышеуказанных планет, что подтвердили представители уфимского планетария.
В момент соединения Юпитер и Марс окажутся над южным горизонтом, а именно в созвездии Весов. Отыскать их на небе не составит труда, поскольку планета-гигант будет казаться наиболее яркой “звездой”, а Красная планета разместится несколько ниже. При условии, что на время упомянутого события небо в Башкирии будет чистым, граждане смогут с Земли наблюдать “слияние” объектов. После этого Марс и Юпитер вновь начнут постепенно друг от друга удаляться.
Ученые отмечают, что указанное астрономическое явление следует считать довольно редким, и в следующий раз наблюдаться оно будет только в 2033.
Автор: Марина Вебер