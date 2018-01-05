В Дубае плавучая вилла люкс-класса утонула в море
В Дубае плавучая вилла люкс-класса затонула из-за больших волн в море. Как сообщают местные СМИ, на момент инцидента в доме на воде никого не было, пострадавших нет.
Вилла стала объектом официальной презентации во время проведения новогоднего праздника под названием Sea Dubai. С её участием проводилось световое шоу.
Стоит отметить, что в Дубае на сегодня большой популярностью пользуются плавучие дома от компании The Floating Seahorse. В подобных виллах нижний этаж жилых помещений располагается под водой.
Вилла стала объектом официальной презентации во время проведения новогоднего праздника под названием Sea Dubai. С её участием проводилось световое шоу.
Стоит отметить, что в Дубае на сегодня большой популярностью пользуются плавучие дома от компании The Floating Seahorse. В подобных виллах нижний этаж жилых помещений располагается под водой.
Автор: Валерий Антонов