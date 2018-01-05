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В Сети обнародованы шпионские снимки обновленного электрического хэтчбека Renault Zoe
На просторах Сети обнародованы шпионские снимки получившего обновление электрического хэтчбека Renault Zoe от французского бренда. Прежде всего упомянутая модель рассчитана на рынок Индии.

В Сети обнародованы шпионские снимки обновленного электрического хэтчбека Renault Zoe

Как отмечают инсайдеры, Renault Zoe не обзавелся кардинальными изменениями в экстерьере, и трансформации ограничились небольшим рестайлингом. В частности, у авто отмечается видоизмененная оптика, также в габаритах увеличился логотип производителя, размещенный на передней части кузова. Запас хода электрического хэтчбека должен составить порядка 400 км. При обычной зарядке на восполнение запаса энергии придется потратить до 9 часов, а наличие специального устройства позволит восполнить до 80% заряда всего за час.



Предполагается, что обновленный Renault Zoe получит аккумулятор емкостью 41 кВт/ч. Широким массам электрический хэтчбек презентуют уже в этом году в рамках выставки Auto Expo, после чего модель поступит на рынок Индии. Впрочем, данных о стоимости авто пока официально тоже нет.

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Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:58
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