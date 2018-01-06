Ученые США выдвинули новые предложения для изучения Земли из космоса
Группа учёных выдвинула инициативу начать изучать Землю из космоса на основе новых предложений, рекомендации опубликованы Национальной академией наук, медицины и инженерии США. Приоритет по финансированию проекта остается за Конгрессом.
Вопрос о новых предложениях открыт для обсуждения. На протяжении ближайших десяти лет NASA, Национальное управление атмосферных и океанических исследований, включая Геологическую службу США, предполагают начать изучать Землю из космоса, отдавая приоритет новым научным технологиям. Вопрос о финансировании будет решен в Конгрессе. Он связан с тем, что администрация Дональда Трампа имеет намерение сократить программу NASA по исследованию планеты.
Параллельно решается вопрос относительно ассигнований, необходимых для обслуживания запуска геостационарных спутников. Они активно используются для отслеживания штормов. Билл Гейл, ведущий специалист по технологиям Глобальной метеокорпорации, один из авторов опубликованного отчёта, считает, что доклад Национальной академии основан на реальном бюджете страны.
Вопрос о новых предложениях открыт для обсуждения. На протяжении ближайших десяти лет NASA, Национальное управление атмосферных и океанических исследований, включая Геологическую службу США, предполагают начать изучать Землю из космоса, отдавая приоритет новым научным технологиям. Вопрос о финансировании будет решен в Конгрессе. Он связан с тем, что администрация Дональда Трампа имеет намерение сократить программу NASA по исследованию планеты.
Параллельно решается вопрос относительно ассигнований, необходимых для обслуживания запуска геостационарных спутников. Они активно используются для отслеживания штормов. Билл Гейл, ведущий специалист по технологиям Глобальной метеокорпорации, один из авторов опубликованного отчёта, считает, что доклад Национальной академии основан на реальном бюджете страны.
Автор: Семен Зайцев