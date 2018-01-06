Космонавты на МКС выращивают космический огород
Российские космонавты рассказали о том, какую овощную культуру они выращивают на МКС. На данный момент внутри орбитальной станции расположился настоящий космический огород.
Проведения экспериментов с посадкой растений за пределами Земли начались уже давно. В специально отведенных оранжереях на МКС созданы условия для произрастания редиса, мизуны (японской капусты), карликового гороха и пшеницы. Космонавтами проводится большое количество экспериментов по выводу новых видов растений, исследуются различные параметры в процессе выращивания культуры, а также идет прямое применение по назначению – употребление в пищу.
Очевидно, что состояние невесомости вносит свои ограничения, поэтому получать на МКС обильного количества урожая физически невозможно. Овощи с зеленью растят в специальных оранжерейных отсеках на особой почве, а полив производится на автоматическом режиме. Так называемый грунтовой субстрат не позволяет растениям отрываться от поверхности и парить в положении невесомости, а вверх овощи растут, потому что над ними установлен источник света.
У российских космонавтов планы на 2018 год по расширению ассортимента добываемой овощной культуры. В наступившем году на МКС оборудуют ещё одну оранжерею под очередной карликовый вид овощей – сладкий перец.
Проведения экспериментов с посадкой растений за пределами Земли начались уже давно. В специально отведенных оранжереях на МКС созданы условия для произрастания редиса, мизуны (японской капусты), карликового гороха и пшеницы. Космонавтами проводится большое количество экспериментов по выводу новых видов растений, исследуются различные параметры в процессе выращивания культуры, а также идет прямое применение по назначению – употребление в пищу.
Очевидно, что состояние невесомости вносит свои ограничения, поэтому получать на МКС обильного количества урожая физически невозможно. Овощи с зеленью растят в специальных оранжерейных отсеках на особой почве, а полив производится на автоматическом режиме. Так называемый грунтовой субстрат не позволяет растениям отрываться от поверхности и парить в положении невесомости, а вверх овощи растут, потому что над ними установлен источник света.
У российских космонавтов планы на 2018 год по расширению ассортимента добываемой овощной культуры. В наступившем году на МКС оборудуют ещё одну оранжерею под очередной карликовый вид овощей – сладкий перец.
Автор: Дягилев Михаил