В Красноярском крае в жилом доме произошел взрыв бытового газа
В Красноярском крае в пятиэтажном многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Информацию предоставили в пресс-центре ГУ МВД по региону.
Сообщается, что в Зеленогорске 5 января в десять часов вечера произошел хлопок бытового газа. На место выезжали специалисты ряда служб. В результате произошедшего ЧП никто не пострадал, жителей дома не эвакуировали. По факту взрыва идет проверка, устанавливаются причины ЧП.
Сообщается, что в Зеленогорске 5 января в десять часов вечера произошел хлопок бытового газа. На место выезжали специалисты ряда служб. В результате произошедшего ЧП никто не пострадал, жителей дома не эвакуировали. По факту взрыва идет проверка, устанавливаются причины ЧП.
Автор: Маргарита Лисарова