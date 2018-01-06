В Новосибирской области 32-летний мужчина получил ножевое ранение в живот
В Новосибирске 5 января в отделение клинической больницы поступил 32-летний мужчина с ножевым ранением. По подозрению в совершенном преступлении задержан 38-летний житель Калининского района.
Пресс-служба МВД по Новосибирской области сообщила, что вечером 5 января между двумя мужчина возникла ссора, в ходе которой один другому нанес ножевое ранение. После этого мужчина скрылся, а раненый был с раной в животе доставлен в больницу. После опроса потерпевшего был составлен фоторобот и через несколько часов задержан подозреваемый.
По факту произошедшего открыто уголовное дело производство, начато расследование, а также решается вопрос об определении меры пресечения.
Пресс-служба МВД по Новосибирской области сообщила, что вечером 5 января между двумя мужчина возникла ссора, в ходе которой один другому нанес ножевое ранение. После этого мужчина скрылся, а раненый был с раной в животе доставлен в больницу. После опроса потерпевшего был составлен фоторобот и через несколько часов задержан подозреваемый.
По факту произошедшего открыто уголовное дело производство, начато расследование, а также решается вопрос об определении меры пресечения.
Автор: Маргарита Лисарова