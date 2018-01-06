Более 80 домов остались без воды в Новосибирске из-за аварий на водопроводах
Более 80 домов в Новосибирске отключены от водоснабжения, воду подадут на протяжение дня. На улице Южной и Карпинского были повреждены водопроводы, жилые строения почти на сутки остались без ресурса.
По информации региональных СМИ, подача воды частично прекращена в Ленинский район. Ремонтные службы, занимающиеся восстановительными работами водопровода, планируют подать воду к вечеру 6 января. Сообщается, что ранее, 5 января, на 2-й улице Карпинского, 4, зафиксирована авария на участке водовода. Без воды остаются пять многоэтажных домов, вода будет подана в них к полудню. На улице Южной с 5 января, с 22:00 (по местному времени), воды нет в нескольких десятках домов. Причиной аварии явилось повреждение на водоводе по улице Южная, 40/3. Возобновление подачи ресурса планируется к 21:00.
Ранее, 3 января, вследствие повреждения газовода высокого давления на улице Станционной более 300 жилых домов остались без тепла. «Голубое топливо» не поддавалось на газораспределительную станцию и в общеобразовательную школу. Участок газопровода был повреждён трактором, расчищавшим территорию от снега.
По информации региональных СМИ, подача воды частично прекращена в Ленинский район. Ремонтные службы, занимающиеся восстановительными работами водопровода, планируют подать воду к вечеру 6 января. Сообщается, что ранее, 5 января, на 2-й улице Карпинского, 4, зафиксирована авария на участке водовода. Без воды остаются пять многоэтажных домов, вода будет подана в них к полудню. На улице Южной с 5 января, с 22:00 (по местному времени), воды нет в нескольких десятках домов. Причиной аварии явилось повреждение на водоводе по улице Южная, 40/3. Возобновление подачи ресурса планируется к 21:00.
Ранее, 3 января, вследствие повреждения газовода высокого давления на улице Станционной более 300 жилых домов остались без тепла. «Голубое топливо» не поддавалось на газораспределительную станцию и в общеобразовательную школу. Участок газопровода был повреждён трактором, расчищавшим территорию от снега.
Автор: Семен Зайцев