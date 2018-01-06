На побережье Эквадора море отошло от берега на 100 метров
Жители деревни Санта-Роза, в кантоне Салинас провинции Санта-Елена, в Манаби, все на тихоокеанском побережье Эквадора были шокированы, когда море отступило более чем на 100 метров от берега, сообщает Actualidad.RT.
Несколько фотографий этого явления распространялись в социальных сетях. Некоторые пользователи сделали предположение, что такое может происходить перед цунами. Однако Океанографический институт флота (Инокар) исключил данное предположение. В своем заявлении они объяснили, что до пятницы, 5 января, произошли приливы сицигии или агуай, и именно это привело к "отходу" моря. С 2 по 5 января 2018 года был достигнут максимальный уровень воды, который также совпадает с перигелием (когда Земля ближе к Солнцу). Специалисты уверяют, что море отступило так далеко от берегов именно по этой причине.
Стоит напомнить, что в прошлом году таким же образом отошел океан в Бразилии, на Багамских Островах, в Уругвае, Мексике, а также испарилась вода во многих озерах и реках, таких как Миссисипи, озеро Джорджия, озеро Озера, которое внезапно исчезло. На данный момент ученые не могут дать четкого объяснения: куда уходит вода мирового океана.
Несколько фотографий этого явления распространялись в социальных сетях. Некоторые пользователи сделали предположение, что такое может происходить перед цунами. Однако Океанографический институт флота (Инокар) исключил данное предположение. В своем заявлении они объяснили, что до пятницы, 5 января, произошли приливы сицигии или агуай, и именно это привело к "отходу" моря. С 2 по 5 января 2018 года был достигнут максимальный уровень воды, который также совпадает с перигелием (когда Земля ближе к Солнцу). Специалисты уверяют, что море отступило так далеко от берегов именно по этой причине.
Стоит напомнить, что в прошлом году таким же образом отошел океан в Бразилии, на Багамских Островах, в Уругвае, Мексике, а также испарилась вода во многих озерах и реках, таких как Миссисипи, озеро Джорджия, озеро Озера, которое внезапно исчезло. На данный момент ученые не могут дать четкого объяснения: куда уходит вода мирового океана.
Автор: Маргарита Лисарова