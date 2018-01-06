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На побережье Эквадора море отошло от берега на 100 метров
Жители деревни Санта-Роза, в кантоне Салинас провинции Санта-Елена, в Манаби, все на тихоокеанском побережье Эквадора были шокированы, когда море отступило более чем на 100 метров от берега, сообщает Actualidad.RT.
На побережье Эквадора море отошло от берега на 100 метров

Несколько фотографий этого явления распространялись в социальных сетях. Некоторые пользователи сделали предположение, что такое может происходить перед цунами. Однако Океанографический институт флота (Инокар) исключил данное предположение. В своем заявлении они объяснили, что до пятницы, 5 января, произошли приливы сицигии или агуай, и именно это привело к "отходу" моря. С 2 по 5 января 2018 года был достигнут максимальный уровень воды, который также совпадает с перигелием (когда Земля ближе к Солнцу). Специалисты уверяют, что море отступило так далеко от берегов именно по этой причине.

Стоит напомнить, что в прошлом году таким же образом отошел океан в Бразилии, на Багамских Островах, в Уругвае, Мексике, а также испарилась вода во многих озерах и реках, таких как Миссисипи, озеро Джорджия, озеро Озера, которое внезапно исчезло. На данный момент ученые не могут дать четкого объяснения: куда уходит вода мирового океана.
Автор: Маргарита Лисарова
Сегодня, 08:59
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