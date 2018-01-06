Сергей Светлаков показал впервые фотоснимки своего сына
Известный российский актер Сергей Светлаков, долгое время скрывавший своего сына от общественности, решился показать фотоснимок наследника. Шоумен разместил в Instagram фотоснимки с семейного отдыха, коллаж вызвал интерес подписчиков артиста.
Светлаков разместил в Сети фотографию младшего сына, звезда телешоу Comedy Club и «Наша Russia» приятно удивил своих поклонников. Мальчику сейчас четыре года. Фотоснимки вызвали большой интерес у пользователей, оставивших комментарии. Отмечено, что Иван является вторым ребёнком в семье известного артиста.
«Хорошо у нас на Урале зимой-2», - написал Светлаков под снимками, не уточнив, где именно проходит семейный отдых.
Анастасия, старшая дочь популярного шоумена, недавно отпраздновала своё 9-летие. Фанаты отметили, что оба ребёнка очень похожи на знаменитого отца. Подписчики пожелали детям добиться такого же успеха, как и их папа.
Светлаков разместил в Сети фотографию младшего сына, звезда телешоу Comedy Club и «Наша Russia» приятно удивил своих поклонников. Мальчику сейчас четыре года. Фотоснимки вызвали большой интерес у пользователей, оставивших комментарии. Отмечено, что Иван является вторым ребёнком в семье известного артиста.
«Хорошо у нас на Урале зимой-2», - написал Светлаков под снимками, не уточнив, где именно проходит семейный отдых.
Анастасия, старшая дочь популярного шоумена, недавно отпраздновала своё 9-летие. Фанаты отметили, что оба ребёнка очень похожи на знаменитого отца. Подписчики пожелали детям добиться такого же успеха, как и их папа.
Автор: Семен Зайцев