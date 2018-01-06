Модель plus-size обнажилась, показав самые известные позы звезд
Знаменитая модель plus-size из Лондона Ливия Метьюз выложила абсолютно голые снимки, скопировав позы известных звездных личностей. Многие оценили ее поступок, отметив, что очень не плохо получилось.
Девушка решила скопировать ставших эталоном красоты Кару Делевинь, Ким Кардашьян, Риту Оры, Рианну, Эмили Ратажковски и Кейт Мосс. Снимки в итоге получились достаточно пикантными, а сама 28-летняя модель отметила, что красивой можно быть имея любой вес. Она считает, что никто не должен стесняться своего внешнего вида и бояться показа себя таким, как есть.
Девушка решила скопировать ставших эталоном красоты Кару Делевинь, Ким Кардашьян, Риту Оры, Рианну, Эмили Ратажковски и Кейт Мосс. Снимки в итоге получились достаточно пикантными, а сама 28-летняя модель отметила, что красивой можно быть имея любой вес. Она считает, что никто не должен стесняться своего внешнего вида и бояться показа себя таким, как есть.
Автор: Маргарита Лисарова