Ольга Бузова показала фото татуировки с ее портретом в форме "Спартака"
Ольга Бузова обнародовала на своей странице в Instagram фотографию татуировки, на которой она изображена в форме «Спартака». По ее словам, игроки столичной футбольной команды являются поклонниками ее творчества.
«Мне не впервые посвящают татуировки, что очень приятно. Я знала, что у игроков столичного клуба отличный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно рассказал, что песня «Мало половин» является одной из его самых любимых. Не зря я всегда болела именно за «Спартак». Мне очень идет форма клуба, судя по шаржу. Для полного счастья мне осталось стать вожаком футбольной команды, а там и до Сборной России не далеко. Нужно успеть все до Чемпионата мира по футболу. Предлагаю устроить настоящий переворот в российском футболе. Мне кажется, что мой талант мотивировать может очень пригодиться игрокам», - написала Бузова под снимком.
На фотографии изображен шарж с Бузовой, на котором она одета в форму «Спартака», держа мяч под ногой. Поклонники отметили, что певице действительно идет футбольная форма, ввиду чего она могла бы стать отличным талисманом столичного клуба или даже попробовать свои силы в игре. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков. Некоторые также предположили, что владелец татуировки таким образом решил вспомнить о бывшем муже певицы Дмитрии Тарасове.
«Мне не впервые посвящают татуировки, что очень приятно. Я знала, что у игроков столичного клуба отличный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно рассказал, что песня «Мало половин» является одной из его самых любимых. Не зря я всегда болела именно за «Спартак». Мне очень идет форма клуба, судя по шаржу. Для полного счастья мне осталось стать вожаком футбольной команды, а там и до Сборной России не далеко. Нужно успеть все до Чемпионата мира по футболу. Предлагаю устроить настоящий переворот в российском футболе. Мне кажется, что мой талант мотивировать может очень пригодиться игрокам», - написала Бузова под снимком.
На фотографии изображен шарж с Бузовой, на котором она одета в форму «Спартака», держа мяч под ногой. Поклонники отметили, что певице действительно идет футбольная форма, ввиду чего она могла бы стать отличным талисманом столичного клуба или даже попробовать свои силы в игре. Публикация за считанные минуты собрала более 20 тысяч лайков. Некоторые также предположили, что владелец татуировки таким образом решил вспомнить о бывшем муже певицы Дмитрии Тарасове.
Автор: Махов Артем