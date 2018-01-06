Астрономы обнаружили переизбыток массивных звезд в туманности Тарантул
Международная группа астрономов проводила исследование галактики Большое Магелланово Облако и смогла обнаружить уникальный переизбыток массивных звезд в туманности Тарантул. Это открытие позволит ученым заключить выводы в понимании процессов формирования Вселенной.
Группа научных деятелей применила для своих работ мощный телескоп ESO в осуществлении наблюдения за тысячью массивных звезд, расположенных в туманности Тарантул. Астрофизики подробно проанализировали примерно четверть звезд, у которых масса превышает от 15 до 200 раз параметры Солнца. Было определено расположение массивных звезд, образовавшихся в данной масштабной космической области – начальной массовой функции.
Массивные звезды имеют важное значение для изучения астрономами вследствие их колоссального влияния на собственное окружение. Такие небесные объекты способны взорваться в сверхновых под конец их жизни, формируя при этом одни из наиболее экзотических космических тел – черные дыры и нейтронные звездообразования. В данный момент в большей части изученной области Вселенной астрономы все реже сталкиваются с массивными звездами, потому находка в соседней галактике поражает ученых своей уникальностью.
Группа научных деятелей применила для своих работ мощный телескоп ESO в осуществлении наблюдения за тысячью массивных звезд, расположенных в туманности Тарантул. Астрофизики подробно проанализировали примерно четверть звезд, у которых масса превышает от 15 до 200 раз параметры Солнца. Было определено расположение массивных звезд, образовавшихся в данной масштабной космической области – начальной массовой функции.
Массивные звезды имеют важное значение для изучения астрономами вследствие их колоссального влияния на собственное окружение. Такие небесные объекты способны взорваться в сверхновых под конец их жизни, формируя при этом одни из наиболее экзотических космических тел – черные дыры и нейтронные звездообразования. В данный момент в большей части изученной области Вселенной астрономы все реже сталкиваются с массивными звездами, потому находка в соседней галактике поражает ученых своей уникальностью.
Автор: Дягилев Михаил