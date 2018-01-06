Преследование Филиппа Киркорова обиженной фанаткой попало на видео
Преследование Филиппа Киркорова обиженной фанаткой попало на видео. По словам поклонницы, из-за оскорблений в свой адрес она намерена подать в суд на артиста, передают "Актуальные новости".
Странный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым в Майами, где он проводит свои зимние каникулы. По словам фанатки, Киркоров назвал ее «русской проституткой», после чего продолжил говорить в ее адрес нецензурные выражения. Девушка начала преследовать артиста и требовать, чтобы тот извинился, однако он отказывался идти на контакт.
«Подобное поведение не должно быть свойственно публичной особе. Киркоров повел себя неправильно, ввиду чего должен будет ответить по закону. Извинитесь, скажите, что вы были неправы. То, что вы являетесь известным певцом, не дает вам право говорить такие слова в адрес женщины», - заявила фанатка на видео, которое обнародовала в социальных сетях.
На ролике видно, что Киркоров во время преследования все время разговаривал по телефону и делал вид, что не замечает ее. В итоге она заявила, что собирается подать на артиста в суд. Сам Король российской эстрады пока отказывается комментировать инцидент.
Странный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым в Майами, где он проводит свои зимние каникулы. По словам фанатки, Киркоров назвал ее «русской проституткой», после чего продолжил говорить в ее адрес нецензурные выражения. Девушка начала преследовать артиста и требовать, чтобы тот извинился, однако он отказывался идти на контакт.
«Подобное поведение не должно быть свойственно публичной особе. Киркоров повел себя неправильно, ввиду чего должен будет ответить по закону. Извинитесь, скажите, что вы были неправы. То, что вы являетесь известным певцом, не дает вам право говорить такие слова в адрес женщины», - заявила фанатка на видео, которое обнародовала в социальных сетях.
На ролике видно, что Киркоров во время преследования все время разговаривал по телефону и делал вид, что не замечает ее. В итоге она заявила, что собирается подать на артиста в суд. Сам Король российской эстрады пока отказывается комментировать инцидент.
Автор: Махов Артем