Маленький сын Галины Боб был экстренно госпитализирован
Маленького сына актрисы Галины Боб госпитализировали в одну из клиник Москвы. Малышу резко стало плохо и его доставили медучреждение.
Сама Галина Боб рассказала, что медики подозревают, что у мальчика острая вирусная инфекция. После госпитализации его положили в реанимацию, но через время его перевели в палата инфекционного отделния. Своими переживаниями она поделилась в социальной сети.
«Побывал рыжик в реанимации, меня не пустили. Теперь вот капельница. После проведенного лечения удалось ему удалось заснуть. В общем, сопит мой хомячок, и я тоже пойду к нему. Надеюсь, что завтра мы будем уже бодры и веселы...» — написала актриса.
Сама Галина Боб рассказала, что медики подозревают, что у мальчика острая вирусная инфекция. После госпитализации его положили в реанимацию, но через время его перевели в палата инфекционного отделния. Своими переживаниями она поделилась в социальной сети.
«Побывал рыжик в реанимации, меня не пустили. Теперь вот капельница. После проведенного лечения удалось ему удалось заснуть. В общем, сопит мой хомячок, и я тоже пойду к нему. Надеюсь, что завтра мы будем уже бодры и веселы...» — написала актриса.
Автор: Маргарита Лисарова