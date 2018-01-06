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Анастасия Волочкова показала любимого мужчину и его роскошный подарок
Балерина Анастасия Волочкова показала в Сети своего возлюбленного, на снимках представлен роскошный подарок загадочного мужчины. Звезда рассказала о предстоящем отдыхе на Мальдивских островах, сообщают массмедиа.

Анастасия Волочкова показала любимого мужчину и его роскошный подарок

В аккаунте Insagram балерины Анастасии Волочковой появились фотоснимки, вызвавшие интерес её многочисленных поклонников. Звезда оставила «колкий» пост в своём микроблоге, рассказав о любимом мужчине и его дорогом подарке. «Умейте не завидовать, а радоваться успехам других людей! Всё что у меня есть, я заслужила. Неимоверным трудом!», - написала известная артистка. Фотоснимок, размещенный в интернете, сделан на фоне седана Mercedes Maybach. По словам Волочковой, номера для машины её поклонник выбирал особо.

Две буквы номера - «АВ», совпадают с инициалами известной балерины. На фотоснимке лица мужчины не видно, оно частично закрыто капюшоном. Возможно он постеснялся показать свое лицо, пишут подписчики звезды. Отмечено, что поклонник балерины одет со вкусом. «Спортивный костюм я лично подарила», - написала Волочкова.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:15
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