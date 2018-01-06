Компания Microsoft расшифрует иммунную систему человека
Компания Microsoft начала сотрудничество со стартапом Adaptive Biotechnologies, вместе с которым собирается провести ряд исследований и полностью расшифровать иммунную систему человека. Специалисты отмечают, что ими будет создана специальная карта, позволяющая отслеживать все патологические изменения в организме человека.
Для проекта компания намерена применить технологию искусственного интеллекта, дающую возможность ставить более точные диагнозы. На теле в рамках опытов расположат несколько сотен маячков, фиксирующих все изменения. В итоге специалисты рассчитывают получить своеобразную карту иммунной системы, по активности на которой можно будет определить характер недуга человека.
Вице-президент компании Питер Ли в официальном блоге написал, что новый проект в настоящее время находится на стадии обсуждения, однако его реализация начнется примерно через год. Ученые также в скором времени будут готовы приступить к опытам на людях. В рамках проекта будут изучены результаты анализов крови более 40 тысяч человек.
Ко всем данным Microsoft применит алгоритм, распознающий даже минимальную активность Т-клеток. Модель организма и его иммунной системы представят в виде приложения, фиксирующего все изменения и нарушения.
Для проекта компания намерена применить технологию искусственного интеллекта, дающую возможность ставить более точные диагнозы. На теле в рамках опытов расположат несколько сотен маячков, фиксирующих все изменения. В итоге специалисты рассчитывают получить своеобразную карту иммунной системы, по активности на которой можно будет определить характер недуга человека.
Вице-президент компании Питер Ли в официальном блоге написал, что новый проект в настоящее время находится на стадии обсуждения, однако его реализация начнется примерно через год. Ученые также в скором времени будут готовы приступить к опытам на людях. В рамках проекта будут изучены результаты анализов крови более 40 тысяч человек.
Ко всем данным Microsoft применит алгоритм, распознающий даже минимальную активность Т-клеток. Модель организма и его иммунной системы представят в виде приложения, фиксирующего все изменения и нарушения.
Автор: Махов Артем