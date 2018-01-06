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Петербурженка умерла в больнице после пяти часов ожидания помощи
В Санкт-Петербурге женщина умерла в больнице после пяти часов ожидания оказания помощи. По словам родственников, они с пенсионеркой сидели в приемном отделении, однако никто из медиков не приходил, несмотря на ее прединсультное состояние.

Петербурженка умерла в больнице после пяти часов ожидания помощи


«Я понял, что бабушке стало плохо, и сразу же вызвал скорую. Мы вместе поехали в больницу, после чего нас отвели в приемные покои. Там я провел еще несколько часов. После этого бабушке стало еще хуже. Только тогда врачи начали пытаться оказать ей помощь, но определили ее в неврологическое отделение, а не в реанимацию», - рассказал внук покойной.

По словам молодого человека, он неоднократно обращался за помощью к медикам, однако его попросили подождать. Спустя три часа к пенсионерке уже в неврологическом отделении подошли две медсестры, которые дали ей таблетку валидола. На все вопросы по поводу того, где был врач, они отказывались отвечать.

Молодой человек пошел домой ночевать, однако спустя несколько часов ему сообщили, что пенсионерка скончалась. Родственники рассказали, что намерены обратиться в следственные органы из-за халатного отношения, приведшего к гибели человека.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:31
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