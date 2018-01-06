Huawei Honor 6X 4G Phablet продается со скидкой в 26%
Глобальная версия Huawei Honor 6X 4G phablet на GearBest продается по сильно сниженной цене в 180,59 долларов. Это 26% -ное снижение от первоначальной запрашиваемой цены фаблета.
Huawei Honor 6X попала на полки магазинов в октябре 2016 года, и к удивлению производителя телефонов в Шэньчжэне устройство получило большую популярность среди покупателей.
Бренд Honor 6X 4G с технологией Huawei имеет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Кроме того, он оснащен процессором Kirin 655 Octa Core 2.1GHz и работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Купить Huawei Honor 6X phablet можно в двух цветовых вариантах, включая золотые и серебряные.
Huawei Honor 6X попала на полки магазинов в октябре 2016 года, и к удивлению производителя телефонов в Шэньчжэне устройство получило большую популярность среди покупателей.
Бренд Honor 6X 4G с технологией Huawei имеет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Кроме того, он оснащен процессором Kirin 655 Octa Core 2.1GHz и работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Купить Huawei Honor 6X phablet можно в двух цветовых вариантах, включая золотые и серебряные.
Автор: Маргарита Лисарова