Компания HTC обнародовала тизер новой модели 3D-очков Vive
Компания HTC обнародовала тизер новых очков виртуальной реальности Vive VR . По информации от источников в концерне, премьера девайса состоится в рамках Consumer Electronics Show 2018 года в Лас-Вегасе.
HTC Vive VR нового поколения не будет иметь принципиальных отличий от более старой версии. Эксперты отмечают, что ставки компании были сделаны на улучшение качества картинки и чувствительности сенсоров при повороте головы в стороны. Кроме того, бренд решил дополнить поставки очков качественной гарнитурой, ввиду чего потребителю не потребуется покупать наушники отдельно.
HTC Vive впервые была презентована в 2015 году. Тогда ее стоимость составляла примерно 800 долларов. После того, как многочисленные китайские аналоги заполонили рынок трехмерных очков, компания решила снизить цену почти в два раза. По информации от инсайдеров, даже новая модель обойдется потребителям всего в 500 долларов.
Производство и продажа HTC Vive принесли компании более 112 миллионов долларов, ввиду чего проект было решено развивать. В рамках выставки бренд также намерен продемонстрировать несколько авторских приложений по работе с трехмерной реальностью.
HTC Vive VR нового поколения не будет иметь принципиальных отличий от более старой версии. Эксперты отмечают, что ставки компании были сделаны на улучшение качества картинки и чувствительности сенсоров при повороте головы в стороны. Кроме того, бренд решил дополнить поставки очков качественной гарнитурой, ввиду чего потребителю не потребуется покупать наушники отдельно.
HTC Vive впервые была презентована в 2015 году. Тогда ее стоимость составляла примерно 800 долларов. После того, как многочисленные китайские аналоги заполонили рынок трехмерных очков, компания решила снизить цену почти в два раза. По информации от инсайдеров, даже новая модель обойдется потребителям всего в 500 долларов.
Производство и продажа HTC Vive принесли компании более 112 миллионов долларов, ввиду чего проект было решено развивать. В рамках выставки бренд также намерен продемонстрировать несколько авторских приложений по работе с трехмерной реальностью.
Автор: Махов Артем