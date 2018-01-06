В Нижегородской области в ДТП на трассе погибли 5 человек
В Нижегородской области произошло ДТП, в котором погибли 5 человек. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Сообщается, что на 211 километре федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов в Починковском районе произошло столкновение двух транспортных средств - легкового автомобиля и грузовика. В результате произошедшего погибли на месте водитель и 4 пассажира легкового автомобиля. По факту произошедшего начата проверка, на месте работают спецслужбы.
Сообщается, что на 211 километре федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов в Починковском районе произошло столкновение двух транспортных средств - легкового автомобиля и грузовика. В результате произошедшего погибли на месте водитель и 4 пассажира легкового автомобиля. По факту произошедшего начата проверка, на месте работают спецслужбы.
Автор: Маргарита Лисарова