Алла Пугачева поразила всех молодежным нарядом на ледовом шоу «Руслан и Людмила»
Российская певица Алла Пугачева сумела поразить своим молодежным нарядом зрителей и участников ледового шоу «Руслан и Людмила». На съемки программы Примадонна пришла в компании с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.
Для посещения ледового представления в ДС «Мегаспорт» Алла Пугачева решила надеть куртку с вышитыми клетками и молниями, черные зауженные брюки и лакированную темную обувь на платформе. Максим Галкин также принял решение не отходить от молодежного стиля и надел темные джинсы со светлой толстовкой. Детей – Гарри и Лизу тоже облачили в джинсовые наряды.
На странице в Intsagram Максим Галкин поделился положительными эмоциями о пройденном выпуске шоу «Руслан и Людмила», были сделаны благодарности всем действующим лицам программы. Маленькая Лиза вручила цветы Татьяна Навке, которая играла одну из ведущих ролей ледового представления, а родители за кулисами сделали несколько фотографий с остальными участниками программы.
Молодежный стиль наряда Аллы Пугачевой зрители по традиции оценили по-разному. Кто-то написал, что образ у примадонны слишком нелепый, другие же одобрили выбор певицы и похвалили ее за смелость. Алла Пугачева всегда утверждала, что она одевается только так, как считает в определенных жизненных моментах необходимым. Теперь звезда российской эстрады переключилась на молодежный стиль для создания перед ее маленькими детьми образа «моложавой мамы».
Для посещения ледового представления в ДС «Мегаспорт» Алла Пугачева решила надеть куртку с вышитыми клетками и молниями, черные зауженные брюки и лакированную темную обувь на платформе. Максим Галкин также принял решение не отходить от молодежного стиля и надел темные джинсы со светлой толстовкой. Детей – Гарри и Лизу тоже облачили в джинсовые наряды.
На странице в Intsagram Максим Галкин поделился положительными эмоциями о пройденном выпуске шоу «Руслан и Людмила», были сделаны благодарности всем действующим лицам программы. Маленькая Лиза вручила цветы Татьяна Навке, которая играла одну из ведущих ролей ледового представления, а родители за кулисами сделали несколько фотографий с остальными участниками программы.
Молодежный стиль наряда Аллы Пугачевой зрители по традиции оценили по-разному. Кто-то написал, что образ у примадонны слишком нелепый, другие же одобрили выбор певицы и похвалили ее за смелость. Алла Пугачева всегда утверждала, что она одевается только так, как считает в определенных жизненных моментах необходимым. Теперь звезда российской эстрады переключилась на молодежный стиль для создания перед ее маленькими детьми образа «моложавой мамы».
Автор: Дягилев Михаил