Эксперты определили ТОП-7 авто вторичного рынка в РФ до 100 тысяч рублей
Эксперты определили ТОП-7 автомобилей, реализуемых на вторичном рынке России в пределах 100 тысяч рублей. Отмечены южнокорейские, японские и европейские модели 2005-2011 годов выпуска.
В списке наиболее востребованных автомобилей, предлагаемых на вторичном российском рынке страны, указан Daewoo Nexia 2007-2011 годов выпуска, модель заняла первое место. На второй позиции отмечен Chevrolet Lanos с двигателем 1,5 л и классической механической КПП. Отмечено, что за 100 тысяч рублей можно купить седан или хэтчбек Lanos, выпущенный в 2005-2008 годах.
Эксперты указывают на тот немаловажный аспект, что Ford Focus первого поколения также популярен на вторичном рынке РФ, он занимает третье место. На четвёртой позиции находится Mazda 323 и Mazda 626. За ними следуют Toyota Corolla, седан Audi 100 (Audi 100 СС) и французский Peugeot 406.
В списке наиболее востребованных автомобилей, предлагаемых на вторичном российском рынке страны, указан Daewoo Nexia 2007-2011 годов выпуска, модель заняла первое место. На второй позиции отмечен Chevrolet Lanos с двигателем 1,5 л и классической механической КПП. Отмечено, что за 100 тысяч рублей можно купить седан или хэтчбек Lanos, выпущенный в 2005-2008 годах.
Эксперты указывают на тот немаловажный аспект, что Ford Focus первого поколения также популярен на вторичном рынке РФ, он занимает третье место. На четвёртой позиции находится Mazda 323 и Mazda 626. За ними следуют Toyota Corolla, седан Audi 100 (Audi 100 СС) и французский Peugeot 406.
Автор: Семен Зайцев